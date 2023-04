Cassano: “Ho qualche amico nella Fiorentina, mi ha detto come si allenava Vlahovic. Ora mi fa pena”

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv su Twitch del flop di Vlahovic con la maglia della Juventus, queste le sue parole:

“Ho qualche amico nella Fiorentina, e qualcosa su di lui me l’hanno detta, Vlahovic si allenava a mille all’ora, sempre arrabbiato, sempre con la bava alla bocca. Lui alla Fiorentina ha fatto 17 gol in 4 mesi, alla Juventus 17 gol li ha fatti in un anno e mezzo. Bisogna aiutarlo, mi fa tenerezza. Se tu giochi nella tua metà campo per 90 minuti è dura. Lui poverino non vede mai la palla, non gliela passano”

