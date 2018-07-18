Casa Mercato Viola, accelerate in vista per Pjaca e De Paul. Ma servono cessioni
La Fiorentina è pronta per provare a sferrare gli assalti decisivi a De Paul e Pjaca. Per il primo l'Udinese ha aperto alla cessione visto anche che ha già acquistato il sostituto ed il giocatore ha e...
La Fiorentina è pronta per provare a sferrare gli assalti decisivi a De Paul e Pjaca. Per il primo l'Udinese ha aperto alla cessione visto anche che ha già acquistato il sostituto ed il giocatore ha esplicitamente chiesto la cessione. Per il secondo esiste una trattativa da tempo con la Fiorentina che vuole trovare un'intesa definitiva con il club bianconero.
Per farlo però servono le cessioni. Difficile che a parte Eysseric (che però serve per gli eventuali preliminari) possano arrivare offerte allettanti. Allora per avere un tesoretto da spendere tornerebbe fondamentale la cessione da parte del Francoforte di Ante Rebic, che vale 50 milioni e che potrebbe far incassare alla Fiorentina il 50%. Per sbloccare il mercato dunque occorrerà ancora un po' di tempo, ma nel frattempo la dirigenza viola è fiduciosa e lavora per raggiungere l'accordo per almeno uno dei due esterni.
Lorenzo Bigiotti