Casa Mercato Viola, accelerate in vista per Pjaca e De Paul. Ma servono cessioni

La Fiorentina è pronta per provare a sferrare gli assalti decisivi a De Paul e Pjaca. Per il primo l'Udinese ha aperto alla cessione visto anche che ha già acquistato il sostituto ed il giocatore ha e...

A cura di Lorenzo Bigiotti 18 luglio 2018 23:39

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