Carobbi annienta Fagioli: "Ha fatto un primo tempo da ribrezzo, è uscito con troppa arroganza"

L'ex giocatore ha criticato la prova di Nicolò Fagioli

Ospite a Toscana TV, l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha analizzato senza filtri il momento della Fiorentina, soffermandosi sia sui limiti tecnico-tattici emersi nella vittoria di Sassuolo, sia su alcune dinamiche mentali e caratteriali che lo hanno particolarmente colpito.

Carattere e nervosismo: il caso Fagioli

Non sono mancate stoccate dirette ai singoli, in particolare a Nicolò Fagioli:

"Chi possiede qualità tecniche superiori si intende al volo, e Vanoli è un tecnico prudente. Dovrebbe avere la lucidità di schierare insieme i giocatori più forti, trovando l'equilibrio in un secondo momento; elementi come Gonçalves e Mastantuono costringono gli avversari a difendersi con più apprensione. Fagioli non mi è piaciuto per niente al momento della sostituzione: uscire dal campo con quella presunzione dopo un primo tempo da dimenticare e prestazioni recenti decisamente insufficienti è un atteggiamento inaccettabile."

Critiche anche dal punto di vista tattico per Alex Jimenez:

"Jimenez si posiziona costantemente oltre la linea della palla e nelle ultime uscite ha commesso sbavature troppo gravi. Spinge la sua posizione in avanti, arrivando quasi sulla linea delle mezzali, e trovandosi perennemente oltre la sfera non riesce poi a ripiegare in tempo."

Scelte societarie e tenuta difensiva

Carobbi ha poi allargato lo sguardo alla guida tecnica e alla costruzione della rosa: