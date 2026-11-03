Carobbi annienta Fagioli: "Ha fatto un primo tempo da ribrezzo, è uscito con troppa arroganza"
L'ex giocatore ha criticato la prova di Nicolò Fagioli
Ospite a Toscana TV, l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha analizzato senza filtri il momento della Fiorentina, soffermandosi sia sui limiti tecnico-tattici emersi nella vittoria di Sassuolo, sia su alcune dinamiche mentali e caratteriali che lo hanno particolarmente colpito.
Carattere e nervosismo: il caso Fagioli
Non sono mancate stoccate dirette ai singoli, in particolare a Nicolò Fagioli:
"Chi possiede qualità tecniche superiori si intende al volo, e Vanoli è un tecnico prudente. Dovrebbe avere la lucidità di schierare insieme i giocatori più forti, trovando l'equilibrio in un secondo momento; elementi come Gonçalves e Mastantuono costringono gli avversari a difendersi con più apprensione. Fagioli non mi è piaciuto per niente al momento della sostituzione: uscire dal campo con quella presunzione dopo un primo tempo da dimenticare e prestazioni recenti decisamente insufficienti è un atteggiamento inaccettabile."
Critiche anche dal punto di vista tattico per Alex Jimenez:
"Jimenez si posiziona costantemente oltre la linea della palla e nelle ultime uscite ha commesso sbavature troppo gravi. Spinge la sua posizione in avanti, arrivando quasi sulla linea delle mezzali, e trovandosi perennemente oltre la sfera non riesce poi a ripiegare in tempo."
Scelte societarie e tenuta difensiva
Carobbi ha poi allargato lo sguardo alla guida tecnica e alla costruzione della rosa:
"La squadra fatica a trovare sincronismi nei momenti di non possesso. Vanoli deve insistere molto su questo fondamentale e sulla determinazione agonistica, tenendo conto che il reparto arretrato non vanta individualità straordinarie, anche se Comuzzo vale quanto Viery. L'allenatore deve svoltare dal punto di vista della mentalità. Bisogna ricordare che Paratici non è riuscito a ingaggiare il tecnico che desiderava realmente, ed è da lì che derivano i problemi attuali. Mi domando cosa pensino Oulaï e Gonçalves dopo le dichiarazioni del mister, che lasciano intendere una loro bocciatura o panchina fissa. Spesso mi chiedo pure quale messaggio si intenda trasmettere con certe sostituzioni, se non una eccessiva prudenza."