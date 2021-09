Carnasciali: “Odriozola è del Real Madrid, non sarebbe meglio puntare su giocatori del settore Viola?”

Daniele Carnasciali, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

ATALANTA “Erano l’eccellenza nel settore giovanile già quando giocavo io. Sono bravi, non c’è niente da fare. La Fiorentina si sta avvicinando all’Atalanta? Purtroppo ancora non siamo vicini, bisogna vedere tra qualche anno, dopo che il bell’impianto sportivo che stanno facendo darà i propri frutti. Però non bastano i campi belli: ci vuole anche gente preparata che trovi i giocatori bravi”.

ODRIOZOLA “Odriozola è del Real Madrid: noi valorizziamo gli altri invece di quelli che abbiamo in casa. Perlomeno quest’anno dovremmo finalmente essere coperti in quel ruolo”.

CALLEJON “É partito in maniera diversa rispetto all’anno scorso. Può darsi che Italiano gli dia più garanzie anche sul piano sportivo: nelle ultime stagioni ha giocato in ruoli non suoi”.

ATTACCO “Secondo me davanti non siamo male, sono contento delle prime partite della Fiorentina, rispetto agli altri anni vedo qualcosa di nuovo. Bisogna fare i complimenti all’allenatore. Ci vuole tempo per capire, però la Fiorentina è partita col piglio giusto”.

