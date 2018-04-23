Caressa getta benzina sul fuoco: "I tifosi viola vogliono scansarsi, non mi piacciono queste cose"

Fabio Caressa, volto di punta di Sky Sport, butta benzina sul fuoco della dietrologia: “Qui arrivano già messaggi dei tifosi della Fiorentina che dicono ‘ci scansiamo’, tipo Lazio e Inter insomma. Non...

Fabio Caressa, volto di punta di Sky Sport, butta benzina sul fuoco della dietrologia: “Qui arrivano già messaggi dei tifosi della Fiorentina che dicono ‘ci scansiamo’, tipo Lazio e Inter insomma. Non mi sono mai piaciute queste cose, ovviamente non è una cosa fattibile. Però certo è particolare che la Juventus vada a giocare contro la grande nemica Inter, e il Napoli vada a Firenze, contro un’altra nemica storica dei bianconeri” le parole che riporta calciomercato.com.