Caressa cambia idea: "Ribery fenomeno, con Chiesa coppia pazzesca. L'Italia ha un campione vero in serie A"

Cambia idea Fabio Caressa, il telecronista di Sky aveva snobbato l'acquisto viola di Franck Ribery, oggi invece dopo la partita ha detto negli studi di Sky: "Ribery oggi è stato fenomenale, con Chiesa...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2019 01:03

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