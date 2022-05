Caressa attacca: “Fiorentina grande incompiuta, colpa dell’inesperienza della squadra e di Italiano”

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Il flop della settimana è stata la Fiorentina, mi aspettavo una grande partita a Genova e invece no, ha perso una grande occasione, nel corso della stagione mi è sembrata una grande incompiuta, sempre un gradino sotto il massimo raggiungibile, questo per me per la poca abitudine sia per inesperienza dei giocatori e dello stesso Italiano ma manca ancora qualcosa per arrivare. Merito a Italiano per il grande calcio e divertente fatto vedere quest’anno. Non sono state sfruttati i risultati deludenti delle altre in questa giornata, se arriva in Europa sarà un risultato clamoroso e inaspettato”

LE PAROLE DI ITALIANO