Canali social presi d’assalto: Fiorentina presa di mira dai suoi tifosi, pioggia di critiche

Consensi ma sempre più critiche. Di un credito che per Rocco era stato totale – il presidente si fermava a lungo a scattare selfie – e che adesso porta invece a non apprezzare la maggior parte delle scelte. E come se non bastasse la contestazione in presenza, anche i profili ufficiali social della Fiorentina sono stati presi d’assalto. La società ha scelto di comunicare direttamente ai tifosi con contenuti Instagram, Facebook e Tik Tok, ma quella che doveva essere una corsia per bypassare i media tradizionali è stato invece l’assist perfetto per far sfogare la gente: “Vergognatevi”, “Preparate il Pallottoliere”, “Ho perso l’entusiasmo” sono stati alcuni commenti a un semplice post che ieri mattina ricordava la prossima partita, quella di domenica a Roma con la Lazio. Lo scrive Repubblica.

