"Cambiare allenatore una sconfitta, riprenderne uno che non avevi confermato un doppio errore"

Delio Rossi analizza le scelte societarie e il cambio in panchina, soffermandosi sulle decisioni prese nelle prime giornate e sul ritorno di Vanoli

Il momento della Fiorentina continua a far discutere e, sul futuro viola, arriva anche l’analisi di Delio Rossi. L’ex allenatore della squadra gigliata, intervenuto durante la trasmissione Salotto Viola su Italia 7, ha espresso alcune perplessità sulle scelte effettuate dalla società nel corso della stagione.

“Quando una società cambia allenatore dopo così poche giornate - ha detto l'ex allenatore - non si tratta solo di una sconfitta o di un demerito del tecnico, ma di uno sbaglio anche di chi lo ha scelto. È evidente che siano state fatte valutazioni errate alla base. Riprendere un allenatore che non avevi confermato è un doppio errore, perché se non lo ritenevi all’altezza non dovevi richiamarlo, oppure significa che hai sbagliato completamente la pianificazione estiva. La sensazione è che si sia semplicemente posto un riparo a un errore commesso in precedenza."