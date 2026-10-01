Calciomercato.it riporta: "Inter, Como e Fiorentina seguono le prestazioni di Aranda del Boca"

Il giocatore argentino è un vecchio pallino dei gigliati e potrebbe tornare in auge a gennaio

La Fiorentina mantiene vivi i contatti per Tomás Aranda, promettente trequartista classe 2007 in forza al Boca Juniors. Già monitorato dai dirigenti gigliati in passato, il profilo dell'argentino torna prepotentemente di moda, nonostante la corsa al giocatore si stia facendo sempre più affollata.

Valutazione e tempi di recupero

Il giovane talento è legato agli Xeneizes fino al 2029 da un accordo che prevede una clausola rescissoria di circa 17 milioni di euro: una somma considerevole per un profilo non ancora maggiorenne. A rallentare l'assalto delle società interessate c'è però anche la condizione fisica del ragazzo, attualmente ai box per la frattura del perone, con un rientro sui campi stimato per il mese di dicembre.

Le rivali in Serie A

Le pretendenti comunque non mancano. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club viola non sarebbe l'unico ad essersi mosso: anche Inter e Como avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni sulla situazione dell'argentino.