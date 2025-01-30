Calcio e Finanza stila la TOP5 degli stipendi della Fiorentina: Gud e Kean comandano con 2,2 milioni, terzo Pongracic
Come riportato da Calcio e Finanza sul proprio account Instagram, la Fiorentina ha dei giocatori importanti nella propria rosa e alcuni di questi percepiscono uno stipendio elevato. Il primo della lis...
Come riportato da Calcio e Finanza sul proprio account Instagram, la Fiorentina ha dei giocatori importanti nella propria rosa e alcuni di questi percepiscono uno stipendio elevato. Il primo della lista è la stella Islandese Albert Gudmundsson che percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione, in seconda posizione c'è Moise Kean, con lo stesso stipendio, sul gradino più basso del podio si posiziona il difensore croato Marin Pongracic con uno stipendio annuale di 2,1 milioni. Di seguito inseriamo il post con la Top5 degli stipendi violaDi Marzio afferma: “Accordo raggiunto per Zaniolo. Nelle prossime ore incontro con la Juventus per Fagioli”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-afferma-accordo-raggiunto-per-zaniolo-nelle-prossime-ore-incontro-con-la-juventus-per-fagioli/286868/