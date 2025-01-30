Calcio e Finanza stila la TOP5 degli stipendi della Fiorentina: Gud e Kean comandano con 2,2 milioni, terzo Pongracic

Come riportato da Calcio e Finanza sul proprio account Instagram, la Fiorentina ha dei giocatori importanti nella propria rosa e alcuni di questi percepiscono uno stipendio elevato. Il primo della lis...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2025 22:05

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