Calamai: "Il rinnovo di Chiesa sarà il regalo di Natale. Saponara può giocare alla Borja Valero"
Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue sue parole:“La Fiorentina e Federico Chiesa sono molto vicini al rinnovo: siamo ai dettagli, c’è la volontà da entrambi le parti di trovare un accord...
Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue sue parole:
“La Fiorentina e Federico Chiesa sono molto vicini al rinnovo: siamo ai dettagli, c’è la volontà da entrambi le parti di trovare un accordo. Non si andrà oltre dicembre, potrebbe essere un bel regalo di Nataleper i tifosi viola. Saponara può fare la mezzala, me lo immagino alla Borja Valero: in fase di non possesso palla si abbassa sulla linea degli altri due centrocampisti, mentre in fase di possesso si alza a ridosso dell’attacco.
Badelj può essere sostituito da Veretout, ma il francese è uno degli attaccanti più pericoloso della Fiorentina e non so quanto convenga privarsene. Saponara non è una problema, ma una certezza: va inserito nei tempi giusti. Le prossime partite serviranno per capire fino a che punto la squadra può alzare l’asticella e se potremo lottare per il settimo posto.”