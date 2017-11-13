Calamai: "Il rinnovo di Chiesa sarà il regalo di Natale. Saponara può giocare alla Borja Valero"

Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue sue parole:“La Fiorentina e Federico Chiesa sono molto vicini al rinnovo: siamo ai dettagli, c’è la volontà da entrambi le parti di trovare un accord...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2017 19:32

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