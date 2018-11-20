Calamai: "Pioli invece di lamentarsi pensi a dare cattiveria alla squadra. Adesso Chiesa..."

Luca Calamai ha parlato a radio Blu, queste le sue parole:“Pioli si lamenta del caos fatto nello spogliatoio, non ne capisco il motivo. Invece di lamentarsi pensi a dare un po di cattiveria alla squad...

Luca Calamai ha parlato a radio Blu, queste le sue parole:

“Pioli si lamenta del caos fatto nello spogliatoio, non ne capisco il motivo. Invece di lamentarsi pensi a dare un po di cattiveria alla squadra. Una bella burrasca serve. Se non vinci a Frosinone quando devi vincere? Non vogliamo più la Fiorentina di Frosinone, basta. Abbiamo tenuto questi ragazzi per troppo tempo negli allori, la squadra deve rendere per quanto vale

Domenica farei giocare Laurini a destra, anche perché verrebbe riportato Milenkovic al centro, ma mi interessa il giusto. Piu di tutto ci deve interessare come giocare, non vediamo più i giocatori con il cuore.

La Fiorentina non ha saputo sfruttare alcune situazioni favorevoli, bisogna cambiare atteggiamento per andare in Europa.

Chiesa capitano? Avrebbe potuto farlo anche Veretout. Adesso Federico ha più responsabilità con gli arbitri”