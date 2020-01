Queste le parole rilasciate da Luca Calamai a Radio Bruno Toscana: “Sono stato un po’ disorientato dall’inizio stagione di Lirola. Temevo che fosse stato preso un calciatore privo della personalità per vestire la maglia viola. Sicuramente Pol ha grandi margini di crescita. La Fiorentina non avrà problemi nel salvarsi. Iachini è una persona molto seria ma non ha mai allenato squadre d’alta classifica se fossi la Fiorentina mi chiederei il perchè anche se io scommetto su di lui. È stato lui a far crescere Politano, vale 30 milioni ora. Non è vero che mette tutti davanti alla porta bensì gioca con attaccanti ed esterni. Non voglio che la società sia Firenze”.