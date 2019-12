Il noto giornalista Luca Calamai, da sempre addentrato nel mondo viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, analizzando di fatto il brutto momento viola:

“Avrei esonerato Montella dopo Cagliari. La Fiorentina è senz’anima e senza identità. Non sarà facile scegliere l’allenatore giusto. Mi dispiace per Rocco Commisso, mi ha intenerito perché non sta raccogliendo quello che merita. Montella aveva capito tutto: Chiesa, Ribery e Boateng non sono tre calciatori da doppia cifra”.

“Montella ha provato a trasformare Chiesa in Mertens, ma non ci è riuscito, è stato un autogol. La Fiorentina ha sbagliato il mercato in maniera clamorosa. Ho pensato che Pedro potesse essere il titolare, ma in questo momento non può giocare. Chi l’ha scelto, ha commesso un errore gravissimo. Se non trovi il centrocampista e sbagli l’allenatore, ci sono tutti i crismi per soffrire fino alla fine”.