Calamai: "Per la società viola il mercato è chiuso. Pezzella titolare. Benassi fuori una sorpresa"

Serve un terzino sinistro di valore. Biraghi meglio di Maxi Olivera" così il giornalista Luca Calamai della Gazzetta dello Sport

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Non avrei preso sul serio l’amichevole di Madrid neppure se il Real avesse vinto 7-0, figuriamoci ora che la squadra ha fatto una buona figura. È stata solo una gita, ma niente di serio.

Mi incuriosisce capire come giocherà la Fiorentina contro la Sampdoria, cerco delle indicazioni in questo senso. Biraghi credo abbia scavalcato Olivera, serve trovare un terzino sinistro di un certo valore.

Fra un mese vedremo la cera Fiorentina. Sorprendente ieri Benassi non è partito titolare. Pezzella è destinato a prendere il posto di Hugo perché è più forte. Dalla società viola fanno sapere che il mercato è chiuso ma sappiamo che fino all’ultimo secondo può arrivare un’opzione.

La società ha soldi e volontà per intervenire ancora qualora si presentasse un’occasione. Se Badelj ha entusiasmo è il miglior acquisto della Fiorentina"