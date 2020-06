“Iachini è il giusto allenatore per la Fiorentina – ha detto Luca Calamai a Radio Bruno – ha risolto il problema Chiesa e dato risalto ai giovani. È un allenatore concreto, ha fatto il suo lavoro. È una persona matura ed intelligente non credo sia felice delle voci che girano. Non ha mai avuto l’occasione di dimostrare il suo valore”.