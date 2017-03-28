Calamai: "Di Francesco può piacere ai Della Valle, ma Corvino aspetta un nome più grosso"

Se parliamo sempre del futuro allenatore come possiamo accusare la squadra di aver staccato la spina...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Di Francesco piace, ha quasi tutto quello che può piacere ai Della Valle. Ha gioco, stile e una visione moderna, ma non è la prima scelta, semmai è la soluzione più semplice e più pronta. Corvino vuole aspettare un nome più grosso come Sarri, Spalletti e anche Pioli che ha fatto molto bene a Firenze".

Prosegue sull'attuale momento della Fiorentina: "In tutto questo non dimentichiamoci che domenica si gioca. Se parliamo sempre del futuro allenatore della Fiorentina, come potremmo accusare Sousa e la squadra di aver staccato la spina".