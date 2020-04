“La Fiorentina non ha alcuna fretta. Ho parlato con Commisso – ha detto a Radio Bruno Luca Calamai – ed è stato chiaro, se la Serie A riparte deve finire entro il 2-3 agosto. I club vogliono l’ultima rata da Sky e pertanto serve tornare a giocare. Se il calcio lo fa, ovviamente a porte chiuse quindi per me le partite vanno trasmesse in chiaro. Chiesa? Per me andrà via, arriverà un grande centravanti. Per andare in Europa serve un attaccante affidabile al 100%, Vlahovic per ora non garantisce 20 gol”.