Calamai anticipa: "Juventus e Fiorentina si contendono Hobjerg del Marsiglia a gennaio"

Il giocatore del Marsiglia potrebbe essere un leader giusto per i viola

Nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha proiettato la sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus sul terreno delle trattative. Secondo quanto riportato, sia i gigliati che i bianconeri avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo per la mediana: un affermato centrocampista danese attualmente in forza all'Olympique Marsiglia.

"Domenica si troveranno di fronte al Franchi. Quella tra Fiorentina e Juve non è mai una partita come le altre, e questa volta avrà un peso specifico ancora maggiore considerate le difficoltà che stanno attraversando le formazioni guidate da Vanoli e Spalletti. Le due società rischiano di incrociare i propri destini anche in vista del prossimo mercato invernale, rendendo il confronto entusiasmante anche su questo fronte."

"Højbjerg, 31 anni: un mix di intelligenza tattica ed esperienza"

"La necessità comune di Fiorentina e Juventus è quella di inserire in organico un elemento di guida e personalità a centrocampo. Un profilo seguito con attenzione da entrambi i club è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Parliamo del capitano del Marsiglia, un giocatore che garantisce grande carisma e visione di gioco. Benché abbia 31 anni e non sia più giovanissimo, ha le carte in regola per rendersi utile ad alti livelli per altri due o tre campionati. Il suo accordo con i francesi scade nel 2028, motivo per cui non si tratta di un legame contrattuale inattaccabile."

"Pochi leader in circolazione: l'affare resta complesso"