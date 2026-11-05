Calamai anticipa: "Juventus e Fiorentina si contendono Hobjerg del Marsiglia a gennaio"
Il giocatore del Marsiglia potrebbe essere un leader giusto per i viola
Nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha proiettato la sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus sul terreno delle trattative. Secondo quanto riportato, sia i gigliati che i bianconeri avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo per la mediana: un affermato centrocampista danese attualmente in forza all'Olympique Marsiglia.
"Domenica si troveranno di fronte al Franchi. Quella tra Fiorentina e Juve non è mai una partita come le altre, e questa volta avrà un peso specifico ancora maggiore considerate le difficoltà che stanno attraversando le formazioni guidate da Vanoli e Spalletti. Le due società rischiano di incrociare i propri destini anche in vista del prossimo mercato invernale, rendendo il confronto entusiasmante anche su questo fronte."
"Højbjerg, 31 anni: un mix di intelligenza tattica ed esperienza"
"La necessità comune di Fiorentina e Juventus è quella di inserire in organico un elemento di guida e personalità a centrocampo. Un profilo seguito con attenzione da entrambi i club è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Parliamo del capitano del Marsiglia, un giocatore che garantisce grande carisma e visione di gioco. Benché abbia 31 anni e non sia più giovanissimo, ha le carte in regola per rendersi utile ad alti livelli per altri due o tre campionati. Il suo accordo con i francesi scade nel 2028, motivo per cui non si tratta di un legame contrattuale inattaccabile."
"Pochi leader in circolazione: l'affare resta complesso"
"Il Marsiglia non ha alcuna intenzione di concedere sconti per il proprio pilastro. Di conseguenza, per Viola e Bianconeri si preannuncia una negoziazione tutt'altro che semplice. La valutazione fatta dal club transalpino si aggira sui 15 milioni di euro: una cifra importante se parametrata all'età del calciatore, ma di profili con questa leadership in mezzo al campo ce ne sono pochissimi in Europa. Vedremo come evolverà la situazione, ma quello che è certo è che entrambe le compagini italiane hanno l'esigenza impellente di iniettare qualità e temperamento nella propria mediana."