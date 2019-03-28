Cairo: "Viola avversario difficile, prevedo una bellissima partita"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto visita ai suoi giocatori nella giornata di ieri e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Corriere di Torino:“Ho visto Belotti e Zaza che si sono ferm...

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto visita ai suoi giocatori nella giornata di ieri e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Corriere di Torino:

“Ho visto Belotti e Zaza che si sono fermati dopo l’allenamento per provare le conclusioni in porta – ha detto il patron granata – Questo è lo spirito giusto. La sconfitta con il Bologna può starci. Ora si riparte con il lavoro. Quello che c’era da dire lo ha detto Mazzarri. Ora bisogna continuare la nostra marcia. Questa squadra ha dimostrato che sa giocare da Toro. E quando giochiamo da Toro non ce n’è per nessuno”.

Verso il match contro la Fiorentina di domenica: “I viola sono un avversario difficile, ma abbiamo le qualità per fare bene. Le premesse sono quelle di una bella partita, cercherò di essere presente allo stadio”. E sui nazionali, Sirigu e Izzo: “Sirigu si è dimostrato affidabile, mentre Izzo ha fin da subito incarnato lo spirito Toro. Ora però la Nazionale è alle spalle, pensiamo al nostro Toro. Da qui in avanti ci sono dieci sfide fondamentali”.