Cairo: "Abbiamo venduto Benassi alla Fiorentina per via del nostro modulo non adatto a lui"

Il presidente del Torino Urbano Cairo spiega i motivi della cessione di Benassi alla Fiorentina. Colpa del 4-2-3-1 di Mihajlovic

Intervistato da Radio Sportiva, il presidente del Torino Urbano Cairo ha analizzato il mercato dei granata. Dalle cessioni di Benassi e Zappacosta, ai campioni tenuti in squadra: “A malincuore abbiamo ceduto Benassi e Zappacosta. Per Zappacosta è arrivata un’offerta irrinunciabile e per Benassi invece è stata una questione di modulo e su quello che era più giusto per lui"