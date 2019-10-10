Cairo: "Su Ribery ho cambiato idea, pensavo fosse colpo mediatico. Complimenti Fiorentina"
Urbano Cairo ha parlato di Ribery, dopo che in estate lo aveva definito un colpo prevalentemente di marketing: "Sì, ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professional...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 22:15
Urbano Cairo ha parlato di Ribery, dopo che in estate lo aveva definito un colpo prevalentemente di marketing: "Sì, ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professionalità notevolissima. Dal punto di vista fisico ha tanta birra in corpo. Chapeau. A volte fai operazioni del genere e non ti vanno bene, con Ribery è andata benissimo. Complimenti alla Fiorentina" queste le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.