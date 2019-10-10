Cairo: "Su Ribery ho cambiato idea, pensavo fosse colpo mediatico. Complimenti Fiorentina"

Urbano Cairo ha parlato di Ribery, dopo che in estate lo aveva definito un colpo prevalentemente di marketing: "Sì, ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professional...

A cura di Redazione Labaroviola 10 ottobre 2019 22:15

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