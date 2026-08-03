Cairo rivela: "Malagò ha voluto Mancini, noi club di A eravamo d'accordo sul nome di Conte come CT"

Il presidente granata ha parlato del CT

La scelta di affidare la panchina azzurra a Roberto Mancini e i primi passi mossi da Giovanni Malagò alla guida della FIGC continuano a dividere l'ambiente calcistico. Sull'argomento è intervenuto nuovamente il patron del Torino, Urbano Cairo, confermando le differenti vedute emerse all'interno della Lega di Serie A, la quale aveva inizialmente sostenuto proprio l'elezione di Malagò: «All'interno della Lega la preferenza andava verso la nomina di Antonio Conte come selezionatore, ma Malagò ha deciso di percorrere un'altra strada», ha spiegato il presidente granata al quotidiano La Gazzetta dello Sport.

L'appoggio a Conte e le critiche alla gestione

Entrando nel dettaglio, Cairo ha motivato quella che sarebbe stata la sua preferenza per la panchina della Nazionale: «Avrei puntato su Conte per dare una scossa immediata e iniziare subito con il piede giusto. Nutro grande stima nei suoi confronti: aveva già svolto un lavoro eccellente con una Nazionale tutt'altro che stellare, soprattutto nel reparto avanzato. Con le sue motivazioni poteva rappresentare la figura ideale».

Il numero uno del Torino si è poi soffermato sui passaggi che hanno portato all'attuale assetto dei quadri federali: «Tutti sapete com'è andata a finire. Malagò si è imposto di nominare per primo il direttore tecnico, cercando di convincere Paolo Maldini; poi, naufragata la pista Pirlo a causa delle problematiche legate al brand di scommesse russo, la struttura è crollata. Malagò è stato il nome sostenuto dalla Serie A per la presidenza federale, raccogliendo poi l'appoggio di altre componenti. Adesso la responsabilità delle decisioni ricade interamente su di lui: da parte mia gli auguro il meglio, perché un finale positivo è nell'interesse di tutto il movimento».