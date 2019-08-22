Cairo: "Avrei potuto prendere anche io Ribery ma preferisco i colpi funzionali a quelli mediatici"

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Sky Sport a pochi minuti da Torino-Wolverhampton.Un colpo mediatico in caso di qualificazione?"I colpi mediatici li ho fatti in passato, come Recoba al Tor...

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Sky Sport a pochi minuti da Torino-Wolverhampton.

Un colpo mediatico in caso di qualificazione?"I colpi mediatici li ho fatti in passato, come Recoba al Torino nel 2008. Non penso più a colpi mediatici ma a cose utili e funzionali a noi. Potevamo prendere Ribery se ci fossimo impegnati, se avessimo voluto: non è il tipo di giocatore che cerchiamo. Vedremo se troveremo il giocatore che serve, in linea col tipo di squadra e di spogliatoio che abbiamo. Verdi? Non parlo di giocatori di altri".

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