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Cabral scrive entusiasta dopo il gol: "Grande vittoria, orgoglioso di far parte di squadra squadra"

Un grandissimo gol di Cabral e una vittoria fondamentale quella della Fiorentina sul campo del Napoli allo stadio Maradona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2022 20:12
Cabral scrive entusiasta dopo il gol: "Grande vittoria, orgoglioso di far parte di squadra squadra" -
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Foto dal profilo Instagram di Cabral

"Grande vittoria, orgoglioso di far parte di questa squadra" scrive cosi Cabral su Instagram dopo aver segnato oggi il gol della vittoria sul campo del Napoli

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

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