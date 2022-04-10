Cabral scrive entusiasta dopo il gol: "Grande vittoria, orgoglioso di far parte di squadra squadra"
Un grandissimo gol di Cabral e una vittoria fondamentale quella della Fiorentina sul campo del Napoli allo stadio Maradona
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2022 20:12
"Grande vittoria, orgoglioso di far parte di questa squadra" scrive cosi Cabral su Instagram dopo aver segnato oggi il gol della vittoria sul campo del Napoli
https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-sorride-il-mio-gol-piu-bello-sono-contento-perche-gioco-in-una-grande-squadra/172111/