Cabral nella bufera: “Sei orribile, guadagni un sacco di soldi ma non servi a un c.... Verme!”

L’ex attaccante della Fiorentina sta vivendo un momento complicato in Brasile: il Botafogo è in crisi e lui è a secco da dieci partite

Se la Fiorentina di Fabio Grosso è ancora alla ricerca della svolta, ferma in fondo alla classifica con zero punti e sette gol incassati nelle prime due giornate, non sorride nemmeno un ex attaccante viola. Arthur Cabral sta infatti attraversando un periodo particolarmente complicato con la maglia del Botafogo, protagonista di una pesante crisi di risultati che ha fatto crescere la tensione intorno alla squadra.

Il club carioca ha raccolto quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, una striscia negativa che ha avuto il suo punto più basso nell'eliminazione dalla Copa Sudamericana contro il Cienciano. Un rendimento che ha fatto perdere la pazienza a una parte della tifoseria, arrivata a presentarsi al centro sportivo del club per chiedere spiegazioni ai giocatori.

Tra i principali bersagli della contestazione è finito proprio Arthur Cabral. L'ex attaccante della Fiorentina, secondo quanto riportato da A Bola, è stato duramente attaccato dai tifosi presenti, anche a causa del suo rendimento personale. Cabral non trova infatti la via del gol da dieci partite e il suo momento negativo ha alimentato ulteriormente il malcontento.

Le parole rivolte all'attaccante sono state pesantissime: “Sei orribile. Pessimo come il c..., un pezzo di m..., guadagni un sacco di soldi ma non servi a un c... di niente. Verme!”.

Cabral ha scelto di non replicare agli insulti, evitando di alimentare ulteriormente il confronto.