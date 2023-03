Cabral e Mandragora mettono al tappeto la Cremonese, la Fiorentina vince 2-0 allo Zini

Al 2’ occasione della Cremonese con il colpo di testa di Dessers che finisce sopra la porta difesa da Sirigu. Al 7’ ottimo corner, Milenkovic in terzo tempo, palla che finisce tra le mani del portiere della Cremonese. Al 16’ miracolo di Ferrari sul tiro di Barak a pochi metri dalla porta. Al 17’ bella conclusione di sinistro di Mandragora che finisce di poco a lato. Al 27’ Mandragora raccoglie il rimpallo in area e firma l’1-0 per la Fiorentina. Al 34’ grande occasione per la Cremonese con Dessers che però spara altissimo. Al 36’ gran corner di Biraghi, Quarta va a colpire ma il pallone finisce alto sopra i pali difesi da Carnesecchi.

Al 50’ Barak dentro per Mandragora che passa a Cabral che segna il 2-0. Al 62’ Dodò per Cabral che prova il tiro, palla che finisce fuori. Al 66’ Ciofani prova il colpo di testa. Al 72’ grande occasione per la Fiorentina sui piedi di Jovic che si fa ipnotizzare da Carnesecchi. All’80’ Sirigu nega il gol ad Okereke. Cremonese-Fiorentina termina 0-2.

