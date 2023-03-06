Cabral: "Ancora una partita fantastica! Lavoriamo per dimostrare la nostra forza, ora tocca alla Conference"
Arthur Cabral ha celebrato la vittoria della Fiorentina con il Milan con delle foto e questa didascalia su Twitter: "Ancora su questa fantastica partita che abbiamo fatto! Lavoriamo per continuare a m...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2023 16:15
Arthur Cabral ha celebrato la vittoria della Fiorentina con il Milan con delle foto e questa didascalia su Twitter: "Ancora su questa fantastica partita che abbiamo fatto! Lavoriamo per continuare a mostrare la forza e la capacità di questo gruppo. Ora tocca alla Conference League! Forza, Viola!".
COMMISSO: “NON CRITICO MAI GIOCATORI E ALLENATORE IN PUBBLICO, SE DEVO DIRE QUALCOSA LO DICO IN PRIVATO”
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