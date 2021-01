Buone notizie per Pezzella: escluse lesioni al bicipite femorale. Domani nuovi accertamenti

Arrivano buone notizie per il centrale della Fiorentina, che non ha lesioni muscolari. German Pezzella, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare contro il Cagliari, si è sottoposto, nella giornata di oggi, agli esami strumentali.

Le sue condizioni saranno rivalutate domani, alla vigilia dell’Inter in Coppa Italia. Difficilmente l’argentino verrà rischiato, punta a tornare al top per la prossima di campionato contro il Napoli, il 17 gennaio. Al momento è in dubbio, ma non avendo lesioni può farcela già per il prossimo turno.

Di seguito il comunicato ufficiale del club viola.

“German Pezzella è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e sarà rivalutato nella giornata di domani”

