Di Marzio, incontro con l’agente di Kouamè. La Fiorentina non è convinta della cessione

Christian Kouamè è uno dei nomi più caldi in tema mercato in casa Fiorentina.

Nei giorni passati vi abbiamo parlate del Torino e del Verona che già mosso passi importanti per provare a prenderlo, ma la Fiorentina non ha ancora deciso il suo futuro.

Stando a quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, quest’oggi si è svolto un incontro tra l’agente del giocatore, Michelangelo Minieri, e i dirigenti viola.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky, la Fiorentina non è convinta di cederlo e sta prendendo tempo, anche in attesa di capire fino a che cifre Torino e Verona sono disposte ad arrivare.

Solo un’offerta davvero importante, dunque, potrebbe far sciogliere i dubbi della Fiorentina in merito al futuro di Kouamè che sicuramente non lascerà Firenze in prestito.

LEGGI ANCHE: