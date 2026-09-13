Budel esalta Fagioli: "Lui è il regista della Nazionale, non c'è nessuno in Italia come lui"

L'ex giocatore ha esaltato il regista gigliato

A Radio Firenze Viola l'ex giocatore e ora commentatore per DAZN Alessandro Budel ha parlato di Fagioli: "Merita la Nazionale, non c'è in Italia uno come lui e deve essere il regista della squadra per dare qualità. Lo vedo ritrovato grazie a Vanoli che lo sa mettere al centro della squadra e lo fa sentire importante. Venerdì è stato pazzesco, ha fatto tutto con cattiveria e personalità perché voleva sempre il pallone e non aveva timore a puntare l'avversario."