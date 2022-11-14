Bucciantini: "Tutti gli ex calciatori mi hanno detto che era rigore, ma che bella Fiorentina"

Nico? Quando tornerà dal Mondiale non ha più quel tema da trattare: giocherà se sta bene, sennò non giocherà...Stiamo parlando dell'acquisto più oneroso della Fiorentina

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e degli episodi arbitrali della partita di ieri contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il gol del Milan? L'ultimo gol è regolare ma non ho visto cosa sia successo su Duncan a centrocampo

Rigore su Ikonè? Il classico rigore che l'arbitro non vede ma il Var sì. A Sky tutti gli ex giocatori mi hanno detto che è rigore, non è clamoroso ma c'è abbastanza per darlo. Il Var deve richiamare l'arbitro per farglielo rivedere.

Italiano? Italiano è tormentato da far giocare bene le squadre: la Fiorentina ha fatto una bella partita. Incomprensibile ancora mormorare intorno ad Italiano basti guardare quanto crea la squadra.

Cabral e Jovic? Cabral ieri è stato sotto il livello della partita, Jovic invece sottotono. Barak ha dato un altro segnale importante.

Fiorentina? L'importante è aver ritrovato la squadra, ci serviva solo questo. Adesso abbiamo visto che una partita contro una squadra come il Milan te la puoi permettere, giocando a viso aperto e con coraggio. Ci sono sempre dei giocatori importanti che sono out, non abbiamo mai visto una partita con tutti allineati e a disposizione: spero che al rientro a gennaio tornino tutti."

PRIMO ALLENAMENTO PER NICO CON L'ARGENTINA

https://www.labaroviola.com/inizia-lavventura-di-nico-al-mondiale-allenamento-e-foto-sorridente-con-gli-italiani-dellargentina/192475/