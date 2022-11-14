Inizia l'avventura di Nico al Mondiale: allenamento e foto sorridente con gli 'italiani' dell'Argentina

L'attaccante Viola si mostra sorridente insieme ai compagni nella seduta d'allenamento della propria Nazionale

Inizia ufficialmente la spedizione dell'Argentina in vista del Mondiale in Qatar che avrà inizio tra poco meno di una settimana. La Nazionale albiceleste si è ritrovata negli Emirati Arabi per ultimare i preparativi e fare in modo che il gruppo squadra arrivi al meglio alla competizione. Sul profilo Instagram ufficiale dell'Argentina è stato pubblicato pochi minuti fa un post in merito all'ultimo allenamento effettuato a porte aperte allo stadio Al Nahyan di Abu Dhabi: tra le foto grande entusiasmo per il beniamino Lionel Messi, ma anche per il giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez in posa insieme agli altri calciatori argentini del campionato italiano (Dybala, Lautaro Martinez, Joaquin Correa).

Di seguito il post social dell'Argentina

DALLA PANCHINA A FIRENZE AL RISCATTO IN INGHILTERRA

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