Bucciantini: “Tifosi hanno sempre preferito Cabral per l’impegno. Una finale per ricordare la stagione”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per rispondere ad alcune domande dei tifosi della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Bonaventura? Il migliore per quanto riguarda le letture di gioco sulla trequarti: ha più sensibilità e finezza nelle letture. Si è visto anche ieri con l’uno-due sul primo gol con Nico Gonzalez. Togliere Barak in questo momento è difficile, aveva solo bisogno di conoscere la squadra. Avere sani sia lui che Bonaventura è un bene.

Sorteggio? Il sorteggio mi piace. Ieri ho visto la Lazio e l’AZ è una buona squadra, non migliore di noi. Il West Ham è forte, quindi mi va bene il sorteggio.

Stagione? In campionato ci siamo riallineati e ci mancano 5 o 6 punti per essere in lotta. Abbiamo le coppe arriviamo a giocarci fino in fondo entrambe: quando arrivi a giocarti una finale la stagione te la ricordi. Arriviamo a giocare le finali e possiamo pensare poi alla prossima.

Cosa è cambiato? Sono stati fondamentali i gol di Cabral: i tifosi erano avanti rispetto agli opinionisti perchè vedevano più impegno rispetto a Jovic da parte di Cabral. A me poi piace anche Jovic, ma i gol del brasiliano sono stati importanti.”

BIANCO TRANQUILLIZZA TUTTI DOPO IL PUGNO RICEVUTO DA UN TIFOSO IN TURCHIA