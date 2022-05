Bucciantini ricorda: “È grazie al procuratore di Torreira che la Fiorentina l’ha preso a prezzi vantaggiosi”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato della situazione Torreira in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

Torreira è un giocatore di valore, ti dà più possibilità, il procuratore di Torreira è lo stesso che ti aveva aiutato nel prendere il giocatore ad un prezzo vantaggioso. Ci sono voluti tanti anni che abbiamo cercato un regista, lo abbiamo trovato, teniamocelo, altrimenti sono giocatori che sei destinato a cercare in continuazione. Lui si sarebbe tagliato una gamba per poter arrivare in Europa, nell’ultimo mese non ha fatto benissimo perché non è stato bene fisicamente ma lui è stato determinante in questa stagione, è stato uno dei migliori tre della rosa.

Dovevamo trattenere questa felicità dopo l’Europa e la vittoria contro la Juventus, quella conferenza stampa di Commisso si è parlato troppo di soldi e di problemi, troppe risposte sibilline e allusive, la felicità va trattenuta, se domani riscattiamo Torreira torniamo con la testa al 90’ contro la Juventus. Il campionato è pieno di giocatori forti, non è un problema se perdi un giocatore, è un problema se perdi la felicità che avevi conquistato”

L’OPINIONE DI PISTOCCHI