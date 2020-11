Bucciantini: “Prandelli è persona adatta per dare la svolta. Voglio vedere Vlahovic insieme a Kouamè”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “È una cosa che ha fatto effetto. Ed è proprio una scossa del genere che serve talvolta in momenti difficili della stagione, è accaduto anche con Iachini quando è arrivato l’anno scorso. Nella sua prima esperienza in viola Cesare si ritrovò a battere le squadre più forti: ricordo la vittoria contro il Milan che segnò il ritorno dei viola al successo in un big match. Ora si ritrova in mezzo a gente che conosce, era l’unica piazza che poteva fargli rinascere qualcosa dentro. Prandelli è un uomo di un calcio diverso, ha sempre avuto bisogno di un rapporto umano”.

CAMBI TATTICI “Il ritorno alla difesa a quattro darà la possibilità di fare le cose in modo diverso e di avvicinarti all’area di rigore. Bisogna saper cambiare, basti guardare il Sassuolo che è la squadra più marchiata. Vlahovic voglio vederlo giocare con una seconda punta come Kouame”.

LEGGI ANCHE: