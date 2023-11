Bucciantini: “Non è vero che Italiano gioca sempre uguale. Valorizza al massimo la rosa a disposizione”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Il Bologna ha avuto 10 giorni per preparare la partita contro la Fiorentina, questo è un vantaggio non da poco, secondo me in Italia Zirkzee è l’attaccante più forte dopo Osimhen. Non bisogna distruggere Italiano e il suo modo di lavorare, il trionfo di Napoli è stato il riassunto perfetto. Nè contro la Juventus nè contro il Cukaricki ho visto un calo fisico della squadra, penso che il modo di giocare di Italiano valorizzi e faccia rendere al massimo la rosa che ha a disposizione la Fiorentina, se cambi modulo le cose non migliorano, sbagliato dire che si gioca sempre allo stesso modo. Nelle ultime partite la Fiorentina ha subito pochissimo dalle squadre avversarie”

