Bucciantini: "Lazio e Roma hanno faticato molto in Europa, non solo la Fiorentina. Riempiamo il Franchi in coppa"

Girone? Per me era un girone da 16 punti: oltre al Riga all'andata c'è stata la brutta prestazione in Turchia che ha compromesso il primo posto

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina all'indomani della vittoria contro il Riga in Conference:

"Spunti sulla partita di ieri? Se la Fiorentina non vince il girone è perchè in questa partita, all'andata, non ha dimostrato le aspettative e gli attaccanti non si sono sbloccati. Invece ieri è stata una partita diversa e di conseguenza si sono visti dei miglioramenti.

Barak? Ha lanciato dei segnali importanti di miglioramenti: ora aspettiamo quelli di altri come Dodo, Saponara, Nico...

Le altre italiane? Le romane davanti a noi hanno faticato allo stesso modo in gironi facili: una ha faticato e l'altra è retrocessa. L'Europa è un'altra cosa, servono tante partite europee per abituarsi.

Percorso in Conference? Preferisco evitare il Braga ed il Trabzosnpor, ma sono tutte buone squadre. Sicuramente battibili, ma buone squadre: anche il Ludogorets esprime un bel calcio. Non so quanto possa incidere l'eliminazione diretta, ma l'anno scorso la Roma è andata avanti perchè aveva l'Olimpico sempre esaurito quindi mi piacerebbe vedere il Franchi pieno per onorare al meglio questa competizione.

Prossimi impegni in campionato? La Sampdoria è indebolita dalla situazione societaria che si porta dietro dall'anno scorso. Fanno molta fatica quando devono giocare loro: la Fiorentina sta bene e deve mettere in difficoltà l'avversario. Ho smesso di guardare il calendario perchè i miei programmi d'inizio sono naufragati, ma siamo una squadra che sta cercando di riprendersi."

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE BRASILIANO

https://www.labaroviola.com/cabral-ho-sempre-fatto-gol-in-carriera-i-tifosi-mi-danno-tanta-fiducia-europa-credo-troveremo-il-ludogorets/191281/