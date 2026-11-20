Bucciantini: "Fagioli è in appannamento, Oulai ha 70 minuti di autonomia e poi cala"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina verso il Monza

Questo pomeriggio il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno, ha espresso il proprio punto di vista su diverse questioni legate alla Fiorentina a quattro giorni dalla sfida esterna contro il Monza.

“Il cammino della Fiorentina è forse meno ostico rispetto al passato, ma nulla va dato per scontato: molto dipenderà dallo stato di crescita del gruppo; se la squadra ha compiuto passi avanti, affronterà minori difficoltà. Negli ultimi anni i viola hanno incassato diverse battute d'arresto, toccando una sola volta quota 65 punti. Durante la gestione Commisso la media si è attestata sui 50 punti a stagione, perciò non c'è proprio nulla di agevole per noi”.

“È un percorso da verificare in ottica futura” Ha inoltre osservato: “Abbiamo indubbiamente l'opportunità, stavolta, di costruire una certa continuità di risultati e di metterci in una posizione di classifica più tranquilla, così da affrontare il girone di ritorno – dove l'Europa resterà fuori portata – come un banco di prova importante per misurare il reale valore dell'organico. In questa annata ci sono stati tanti cambiamenti e parecchi elementi andranno messi alla prova: dalla prossima stagione non potremo più stravolgere così tanto la rosa. Serve dunque valutare tutti con attenzione, e nelle migliori condizioni possibili, fino al termine del campionato per capire chi merita conferma e chi no”.

“Nelle prossime gare ci saranno buone occasioni per andare a segno” Ha poi messo in evidenza un altro aspetto: “I viola devono sfruttare questo momento nelle cinque partite in programma nel prossimo mese: per una formazione che subisce parecchie reti, incrociare determinati avversari può rivelarsi vantaggioso. È certamente più semplice trovare la via del gol contro certe squadre piuttosto che contro Inter o Napoli. Abbiamo battuto Sassuolo e Venezia anche perché entrambe versavano forse in condizioni peggiori delle nostre, mentre con l'Atalanta due reti non sono bastate”.

“Il Genoa ha fatto la scelta giusta confermando De Rossi”

Ha quindi voluto riconoscere i meriti di un tecnico spesso poco considerato: “C'è una società che ha attraversato fasi ancor più complicate, partendo malissimo, ma che tenendosi stretto il proprio allenatore si è ripresa. Mi riferisco al Genoa e a De Rossi: è l'unica realtà riuscita ad allontanarsi in fretta dalle zone calde della classifica. E non a caso ha rilanciato la propria corsa proprio superando noi”.

“Se fossi Vanoli, punterei con decisione su Gonçalves”

Non è mancato un passaggio sul reparto mediano: “Purtroppo non ho ancora individuato un assetto tattico capace di dare maggiore solidità e regolarità. L'unico in grado di accendere la luce è Pedro Gonçalves, anche se non ha ancora grande autonomia. Confido nel ritorno di Atta, un centrocampista superiore agli altri in rosa per passo, qualità e caratteristiche già mostrate in Serie A, sebbene ormai da quasi un anno non riesca a esprimersi su quei livelli”.

“Il mio pensiero su Fagioli e Oulai”

Infine, ha commentato il confronto tra i due: “Fagioli? È normale attraversare un mese meno brillante in cui le giocate riescono con più fatica. Deve crescere sul piano caratteriale e provare a dare qualcosa in più quando la partita si complica. Oulai? Nel primo tempo spende tutte le energie; vediamo come rientrerà dagli impegni con la Nazionale, visto che nell'ultima gara con il Gambia ha fatto bene. Al momento regge per 60-70 minuti, ma deve conquistarsi il posto da titolare e restare legato a questo gruppo il più a lungo possibile”.