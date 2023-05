Bucciantini esalta Castrovilli: “Fondamentale per la Fiorentina, aggiunge qualità e porta gol”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Marco Bucciantini ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina a due giorni dalla sfida contro il Basilea: “Faccio parte del consiglio direttivo dell’associazione Davide Astori e abbiamo presentato la giornata del 31 maggio.Davide Astori è facile tenerlo vivo, una figura che riunisce tutti. La Fiorentina deve affrontare la gara di giovedì con tanta voglia. L’occasione di giocare una finale europea. Un bel modo per ripresentarsi al calcio europeo. Per andare in finale, la Fiorentina dovrà fare una grande partita”.

Poi ha proseguito parlato dei singoli viola, partendo da Gaetano Castrovilli: “Una novità che sa giocare e quindi aggiunge alla squadra. Fondamentale per la Fiorentina. A lui viene riservato un lavoro grosso, una novità fondamentale. Poi dà quella qualità fondamentale che è il gol. Nico Gonzalez? Non possiamo finire questa stagione senza avere niente da Nico. Ci lascerebbe una sensazione di tradimento”.

Infine, sulla gara di ritorno di giovedì: “Bisogna avere pazienza e vivere la partita. Dobbiamo fare un “partitone”. La Fiorentina ha in mano il proprio destino”.