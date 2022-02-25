Bucciantini e la Juventus: "Turnover? Non esiste con Italiano. Non esistono titolari e riserve"

Le parole di Marco Bucciantini ai microfoni di numero-diez.com in vista della partita contro il Sassuolo

Marco Bucciantini, noto opinionista nell'ambiente Viola, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di numero-diez.com durante la quale ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

QUARTA-MILENKOVIC "Entrambi devono migliorare nella conduzione e nell’uscita di palla. Ma scelgo Milenkovic perché siamo portati a pensare che Quarta sia giovane e abbia margini di miglioramento. Ecco, stupisce un po’ ricordare che Milenkovic è più giovane di Quarta".

VLAHOVIC "In campo contro la Fiorentina? La Coppa Italia è il trofeo che può vincere la Juventus in questa stagione. Temo sia l’unico possibile. Non credo che Allegri farà calcoli sentimentali, soprattutto se mancherà anche Dybala. Non penso che neanche Vlahovic lo voglia. Ti aggiungo che la Juventus concluderà il campionato proprio a Firenze: magari quella sarà la partita decisiva per il quarto posto, e allora è meglio arrivarci “preparati".

SASSUOLO "Turnover col Sassuolo? Il concetto di turnover in Italiano è naturale, è una sua visione, un metodo di lavoro. Ha bisogno di “sentire” tutto l’organico dentro il suo gioco. La Fiorentina è la classica squadra nella quale non esiste il concetto di turnover ma di inclusività, perché la differenza fra titolari e riserve in molte zone è inesistente".

ESTERNI TITOLARI "Gonzalez è il più titolare. L’altro sarà sempre una scelta contingente: alla forma del singolo, all’avversario, ai momenti del match, alla condizione della squadra. Saponara può dare pensiero e sa forzare le giocate giuste. Sottil è migliorato tantissimo e comunque è uno scassinatore delle difese. Ikoné pare avere gamba e verticalità superiore, ma credo stia “ripassando” il lavoro tattico".

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