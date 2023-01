Bucciantini critico: “Supercoppa? Vera vittoria di un settore giovanile è portare giocatori in Serie A”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per rispondere alle domande degli ascoltatori sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Vittoria della Supercoppa Primavera? Ogni vittoria la considero importante ma nei settori giovanili la vittoria è portare i giovani giocatori in Serie A.

Amatucci? Ci sono tanti giocatori da mettere nel centrocampo della Fiorentina ma certe volte mettere dentro la spensieratezza di un ragazzo può essere una cosa positiva.

Scommessa Jovic? Quello che contesto a Jovic è che non fa il lavoro da centravanti: un po’ di lotta, un po’ di fuga in profondità. Perchè capisci che è l’ultima occasione per lui? Perchè per tre anni nessuno l’ha visto ma ora le altre squadre vedono le sue prestazioni.

Primavera? Le squadre che vincono i campionati Primavera sono state ad esempio l’Atalanta e l’Empoli perchè non c’è più un legame diretto con le prime squadre. La Fiorentina ha bisogno del settore giovanile e di puntarci: negli ultimi anni faccio fatica a trovare qualcuno che è salito in prima squadra.

Fiorentina in vendita? Sarebbe una storia un po’ penosa e deludente dopo questi anni. Il Viola Park lo vedo come un primo passo per il futuro ma se dovesse essere tutto un’assicurazione questo non lo so. Commisso dopo 4 anni deve pensare a mettere mano nell’infrastruttura societaria perchè è decisiva.”

L’ OPINIONE DI LELE ADANI