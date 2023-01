Adani: “Fiorentina gioca un calcio triste e poco ispirato: i problemi non sono solo in attacco”

Daniele Adani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sull’attuale situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Responsabilità di Italiano? La mia opinione è che l’allenatore ha onori e oneri. Io penso che Italiano sia un valore aggiunto in tutto soprattutto nella volontà di trovare una soluzione in attacco. Nella Fiorentina ha dei problemi non solo in attacco ma altre posizioni come per Dodo che non sta facendo bene seppur abbia qualità.

Torreira? Una questione che ha portato grande discussione. Torreira ha dato sicuramente tanto, ma Amrabat al Mondiale è stato un giocatore totale. La valorizzazione di Amrabat centra molto con il collettivo: il Marocco difendeva molto basso e poi davanti erano molto liberi ed ispirati. La Fiorentina sta facendo la cosa opposta: gioca un calcio triste e poco ispirato.”

LE PAROLE DELL’AGENTE DI SIRIGU