Bucciantini: “Con Nico da inizio stagione Fiorentina a pari punti con Atalanta, nessun motivo per venderlo”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto rispondendo alle domande degli ascoltatori sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Giuntoli alla Fiorentina? Giuntoli andava preso 5 anni fa, è una situazione come quella dei calciatori sul mercato. Secondo me qualcosa di virtuoso in questi mesi è stato fatto dalla società, su tutte la scelta di Italiano. Per la Fiorentina se vuoi puntare a giocatori di livello più alto devi fare delle scommesse: si possono vincere come perdere.

Critiche alla società per il mercato? Amrabat è un giocatore comprato per il rendimento, ci ha messo un po’ di tempo ma avevi comprato uno dei tre migliori centrocampisti di quella Serie A. Stessa cosa per Nico: senza l’infortunio sarebbe stata un’altra storia, è un giocatore che gioca nell’Argentina. Bisognerebbe raccontare un po’ meglio ciò che succede.

Italiano? Allenatore ambizioso e vuole sempre spingere in campo: un tecnico deve anche coinvolgere la passione della piazza. Metto sempre l’accento su quanti giocatori abbia migliorato, penso a Sottil, Igor…La sicurezza e la qualità nei giocatori è cresciuta: la Fiorentina l’anno scorso ha battuto il Milano, Napoli, Juventus. Noi avevamo perso l’ambizione ed il nostro posto nella Serie A, non siamo così costretti dai punti che facciamo a valutare l’operato, non stiamo lottando per lo Scudetto. Firenze è una piazza importante in Italia, è tanto che non vince ma nessuno la toglie dalle posizioni più alte.

Un buon motivo per vendere Amrabat e Nico? Non c’è nessun motivo per vendere Amrabat e Gonzalez. Soprattutto Nico adesso deve darci tanto, la Fiorentina con lui dall’inizio della stagione sarebbe stata al pari dell’Atalanta.

