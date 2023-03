Bucciantini: “Biraghi ha fatto partita di quantità clamorosa, mancata qualità. Vorrei l’Europa vincendo trofeo”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto per soffermarsi sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Partita di ieri? Fiorentina ha fatto tutto di squadra e alcune volte non tanto pulita: poteva e doveva segnare di più ma se tiene questa condizione c’è molta differenza e non mi può preoccupare che ci sia qualche gol in meno con i turchi. Ci sono state molte conferme sulla velocità nell’attaccare.

Cabral sempre titolare? Può darsi che a Cremona giochi Cabral: mi sarei aspettato di più quando hanno giocato insieme lui e Jovic. Cabral sicuramente in questo momento è più vivo ma si può stare una settimana senza criticare qualcuno. Accetto che ieri sera siano un po’ mancati: ieri tutti gli attaccanti hanno fatto statistica ed ha segnato un centrocampista.

Entusiasmo per la Conference League? Questa abbiamo: è iniziata male con una partita che doveva finire 10 a 1 con il Riga e con la brutta sconfitta contro il Basaksehir però poi le abbiamo vinte tutte. Stessa cosa vale per la Coppa Italia: ci sono servite le coppe per fare segnare attaccanti e ritrovare giocatori.

Assenza Sottil e Castrovilli? Sottil fino all’infortunio era stato spesso il migliore della Fiorentina ed era anche riuscito a tenere a bada tra virgolette la sua esuberanza. Castrovilli era riuscito a completarsi come giocatore. Tutta Europa assume come clamoroso un dato: la differenza tra i gol segnati e gli expected goals della Fiorentina. C’è una differenza assurda in questo: era indubbio che avessimo un tasso di attaccanti pericolosi. Molto spesso sembrava più di stare in attacco invece di attaccare.

Amrabat? Ci sono delle partite che esaltano di più questo giocatore. Contro il Milan la Fiorentina ha ridotto il Milan ad una squadretta. Spesso diciamo che avevamo Torreira, ma avevamo anche Vlahovic: la Fiorentina segnava poco anche l’anno scorso per come giocava, gli esterni segnavano poco anche l’anno scorso.

Giocatori Fiorentina con pochi gol nel ‘curriculum’? E’ vero ma bisogna comunque migliorarli questi giocatori e si può fare. Il Milan ha vinto campionato con giocatori di Crotone ed Empoli.

Biraghi? Ieri sera ha fatto una partita clamorosa dal punto di vista della quantità ma è mancato nella qualità. La continuità con la quale è stato presente nel gioco è da 7: la capacità di farsi trovare sempre libero e quindi creare problemi agli avversari. Poi con la qualità dobbiamo parlare di una partita insufficiente.

Jovic e Bonaventura? Contestiamo un giocatore come Bonaventura che ci ha dato qualità: ieri quando è stato pescato tra le linee è stato il momento di qualità della Fiorentina. Ha sbagliato come Jovic. La Fiorentina ha trovato il gol solo dopo aver sprecato tante energie nervose. Non è un brutto risultato, potevamo essere più efficaci ma è comunque una buona partita.”

