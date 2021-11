Bucciantini: “Ad Empoli grande partita, ma sono deluso dai cambi. Non esiste vendere Vlahovic”

Marco Bucciantini , opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni de Il Pentasport , trasmissione di Radio Bruno , per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina . Ecco le sue parole:

ATTACCO FIORENTINA “Servono almeno due cambi in attacco per come gioca Italiano. Non esiste che Vlahovic se ne vada a gennaio. Non ci sono precedenti dove è accaduta una cosa del genere. Berardi ogni giornata aumenta il proprio prezzo di cartellino, perché sta segnando con una costanza incredibile. Terrei d’occhio Kulusevski, che è in uscita dalla Juventus e con Italiano potrebbe esaltarsi”.

SOSTITUTO DI VLAHOVIC “Come sostituto di Vlahovic? Prenderei subito Borja Mayoral. Se fai queste mosse di mercato hai una rosa che può benissimo stare nelle prime quattro del campionato”.

