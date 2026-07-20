Bucciantini: "45 anni che non assistevo ad un mercato così, in prospettiva c'è la lotta scudetto"

Il giornalista esalta la strategia del club viola e paragona l'attuale campagna acquisti a quella che portò la Fiorentina a lottare per lo Scudetto nel 1982

Marco Bucciantini promuove a pieni voti il mercato della Fiorentina. Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista e scrittore ha espresso grande entusiasmo per le mosse del club viola, soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di Alajbegovic e sul valore della strategia impostata dalla società.

Secondo Bucciantini, il giovane talento rappresenterebbe un investimento di altissimo livello: «Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario. È un calciatore da squadra che punta ai vertici, ha qualità importanti e chi riuscirà a prenderlo farà un grande affare».

Il giornalista ha poi sottolineato come l'eventuale innesto del classe emergente, insieme a quello di Oulaï, permetterebbe alla Fiorentina di costruire una base solida per il futuro. «Sono giocatori che possono arrivare in Serie A soltanto adesso. Tra qualche anno sarebbero economicamente irraggiungibili. La Fiorentina sta creando un telaio di giovani di grande valore, con cui in prospettiva si può ambire anche alla lotta per lo Scudetto».

Bucciantini ha quindi allargato il discorso all'intera campagna acquisti, definendola una delle migliori mai viste nella storia recente del club. «Erano almeno 45 anni che non assistevo a un mercato così completo. Mi ricorda quello dell'estate del 1981, quando poi la Fiorentina arrivò a giocarsi il campionato».

Infine, un passaggio su Moise Kean e sulle voci che lo accostano al Como. Pur senza escludere completamente l'ipotesi, Bucciantini si è detto poco convinto dal possibile incastro tattico: «Faccio fatica a vedere Kean nel sistema di gioco di Cesc Fabregas. Detto questo, anche Douvikas sembrava poco adatto a un calcio così posizionale e associativo, e invece ha dimostrato il contrario sul campo».