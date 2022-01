Bucchioni: “Vlahovic ha rifiutato il ricco rinnovo con la Fiorentina perchè d’accordo con la Juve da ottobre”

Questo un estratto dell’editoriale del giornalista Enzo Bucchioni per Tuttomercatoweb.com: “Se risulterà fuori dal tunnel del Covid, Vlahovic potrebbe anche firmare oggi il contratto con la presentazione a Torino fra domani e lunedì. Quelli che hanno scritto di difficoltà o robe del genere, non sanno che l’accordo di massima risale al mese di ottobre quando Vlahovic rifiutò i cinque milioni della Fiorentina e decise di non rinnovare. (….) Pronta anche la Fiorentina. All’uscita di Vlahovic ha risposto con l’acquisto del brasiliano Arthur Cabral, 24 anni, dal Basilea. Quindici milioni più tre di bonus, il centroavanti è sbarcato ieri sera a Firenze consigliato fermamente da Burdisso. Ma la Fiorentina aveva già portato a casa Ikonè e Piatek nei primi giorni di mercato”.

LA FIORENTINA INCASSERA’ SUBITO DA VLAHOVIC