Bucchioni: “Vlahovic alla Juventus segnerebbe. La Fiorentina può funzionare anche senza di lui”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e, sollecitato dalla domanda “Vlahovic farebbe bene alla Juventus?”, ha risposto così:

“Vlahovic è un qualcosa a sé, un fuoriclasse. I gol li fa dappertutto e con chiunque in panchina, li farebbe anche alla Juventus. La Fiorentina per me funzionerebbe anche senza Vlahovic, perché c’è un meccanismo di gioco. Perché la Juve cerca Icardi? Perché gli serve uno che la butti dentro in ripartenza, ma il calcio così non funziona più”.

